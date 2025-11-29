Fortnite | Le Skin di Vi e Jinx tornano dopo 4 anni

Quello che per anni è stato considerato quasi un miraggio dalla community è finalmente successo: le iconiche skin di Vi e Jinx, direttamente dall’universo di Arcane, sono tornate nel negozio oggetti di Fortnite. Un evento che ha acceso immediatamente l’entusiasmo dei giocatori, riaccendendo quel legame speciale nato tra Epic Games e Riot con la prima stagione della serie animata che ha conquistato Netflix e il pubblico mondiale. Non si tratta di un semplice ritorno: è un momento che i fan aspettavano da quattro lunghissimi anni, paragonato da molti a un vero evento celebrativo. La loro assenza aveva contribuito a creare un’aura quasi mitica: le skin erano apparse solo per un breve periodo nel gennaio 2022, in coincidenza con l’esordio di Arcane, dopodiché scomparvero dal negozio senza mai più tornare. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

