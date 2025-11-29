Forte senso di appartenenza ma anche tante criticità per le imprese di montagna

Ilpiacenza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soffre cali molto evidenti della popolazione, del numero delle imprese attive e arretra anche sul versante dell’occupazione; è per questo che l’economia dell’Appennino piacentino lancia un grido d’allarme e indica l’urgenza di nuovi interventi necessari allo sviluppo.È in questa sintesi la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Imprenditori che “resistono” perchè legati alla terra. La ricerca sull’economia in montagna - FORTE SENSO DI APPARTENENZA MA ANCHE TANTE CRITICITA’ PER LE IMPRESE DELLA MONTAGNA - Come scrive piacenzasera.it

Iolo, la comunità è forte. Senso di appartenenza e voglia di condividere: "L’integrazione è reale" - La tradizione che resiste con le manifestazioni popolari come il Presepe vivente. Scrive lanazione.it

Vis Pesaro dal forte senso di appartenenza - Sarà una Vis rinnovata in ogni reparto quella che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Forte Senso Appartenenza Tante