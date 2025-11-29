Formula1 Sprint in Qatar | Ferrari lontanissima dal podio
Roma, 29 nov. (askanews) – Amaro sfogo di Charles Leclerc 13esimo) e Lewis Hamilton (17esimo) dopo la Sprint del Qatar in cui hanno chiuso lontanissimi dal podio. “Nelle prove libere avevamo provato una modifica sul feeling dello sterzo ma non aveva funzionato – le parole di Leclerc – In gara non so proprio dire cosa sia successo. Mi hanno detto che c’era qualcosa di rotto al posteriore ma non era così. Forse qualcosa davanti invece. Di sicuro nei primi giri la mia unica preoccupazione era cercare di stare in strada. E anche dopo non avevo possibilità di attaccare i miei avversari”. “Dove vorrei essere piuttosto che qui? Mah, magari in spiaggia, a fare surf, oppure in montagna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
