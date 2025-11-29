Formula1 Piastri vince la Sprint in Qatar

Roma, 29 nov. (askanews) – Oscar Piastri torna a sorridere nella notte di Doha, riportandosi al centro della scena con una vittoria che rimette in moto le sue ambizioni iridate. Il successo nella Sprint del Qatar pesa doppio: restituisce fiducia al pilota McLaren dopo settimane complicate e, soprattutto, regala due punti preziosi nella rincorsa al compagno di squadra Lando Norris. Sullo sfondo, Max Verstappen continua a inseguire, stringendo i denti in un weekend difficile per la Red Bull ma riuscendo comunque a contenere i danni. A due gare dalla fine, con 50 punti ancora disponibili, il Mondiale resta una storia tutta da scrivere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

#Formula1 Vittoria nella #sprint a #Piastri (McLaren), con il compagno papaya Norris 3º; in mezzo la Mercedes di Russell. 4º Verstappen (Red Bull), male le Ferrari (13º Leclerc, 17º Hamilton); 5º Antonelli (Mercedes). Alle 19 italiane le qualifiche per la pole d - facebook.com Vai su Facebook

"Situazione ideale per Norris: può lasciar sfogare Piastri": Ivan Capelli verso la Sprint del Qatar #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X

Formula 1, Piastri vince la sprint race e si avvicina a Norris in classifica. Il mondiale a tre con Verstappen è ancora apertissimo - Piastri domina la Sprint Race del GP del Qatar davanti a Russell e Norris e riapre il Mondiale. Segnala panorama.it

Sprint Race F1: Piastri domina in Qatar, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton - La Formula 1 fa tappa al Lusail International Circuit per il GP del Qatar 2025: oggi pomeriggio è andata in archivio la Sprint Race. Secondo corrieredellosport.it

Formula 1 2025, Gp Qatar: Piastri vince la Sprint. Ferrari non pervenuta - Formula 1: Piastri vince la Sprint mettendosi alle spalle Russell (Mercedes) e il compagno di squadra Norris. Lo riporta lautomobile.aci.it