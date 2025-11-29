Formula 1 Piastri vince la sprint race e si avvicina a Norris in classifica Il mondiale a tre con Verstappen è ancora apertissimo

Un venerdì di segnali, un sabato di certezze. Oscar Piastri è rinato in Qatar e con la vittoria nella Sprint Race riapre un Mondiale che sembrava indirizzato verso Lando Norris. Il pilota McLaren, partito dalla pole, non ha sbagliato nulla: scatto perfetto, gestione impeccabile delle gomme nei primi giri, ritmo controllato quando il graining iniziava a mordere. Un crescendo che gli ha consentito di tagliare il traguardo in scioltezza davanti a George Russell e allo stesso Norris, ora un pizzico sotto pressione. Con questo successo, Piastri accorcia in classifica: Norris resta primo a 396 punti, l’australiano sale a 374 e Verstappen segue a 371. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Formula 1, Piastri vince la sprint race e si avvicina a Norris in classifica. Il mondiale a tre con Verstappen è ancora apertissimo

Altre letture consigliate

Formula 1: Piastri in pole nella Sprint del Gp del Qatar di oggi. Orario e dove vederla La Formula 1 in Qatar, a partire dalla gara Sprint, oggi riaccende definitivamente la lotta per il Mondiale 2025. Nelle qualifiche della gara Sprint sul circuito di Losail, Oscar Pi - facebook.com Vai su Facebook

F1, GP del. Qatar: "Piastri ha ritrovato il flusso con la sua macchina", il commento di Vicky Piria. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X

Sprint Gp Qatar: Piastri risorge e vince su Russell e Norris. Verstappen 4°. Male Leclerc, malissimo Hamilton - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Segnala sport.virgilio.it

F1 | GP Qatar, Sprint Race imbarazzante! Vince Piastri davanti a Russell e Norris [RISULTATI] - Quella che abbiamo visto a Doha è stata sicuramente la Sprint Race più brutta della stagione 2025 del Mondiale di Formula 1 e non perché a vincere è stata una McLaren. msn.com scrive

Piastri vince la sprint in Qatar e tiene aperta la lotta per il titolo - LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Oscar Piastri domina la sprint race del Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1 e tiene ancora aperta la lotta per il titolo. Come scrive msn.com