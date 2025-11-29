Formula 1 Piastri si prende di forza la pole position in Qatar e si rilancia per il titolo mondiale

Oscar Piastri è ufficialmente tornato. Dopo il trionfo nella Sprint Race, l’australiano conquista anche la pole position del GP del Qatar firmando un giro magistrale in 1’19”387, nuovo record della pista. Una prestazione che ribalta la narrativa di un pilota in crisi da Monza in poi e lo rimette al centro della lotta per il titolo. Accanto a lui scatterà il leader del mondiale Lando Norris, poi Max Verstappen a completare una griglia di partenza da brividi. Una McLaren dominante, capace di rifilare quasi tre decimi alla concorrenza (o meglio, agli unici rivali, Verstappen e Russell). Norris aveva preso la pole provvisoria nel primo run della Q3 sfruttando la scia involontaria di Max, ma un errore in curva due lo ha costretto ad abortire l’ultimo tentativo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Formula 1, Piastri si prende di forza la pole position in Qatar e si rilancia per il titolo mondiale

