Formula 1 | Piastri in pole nella Sprint del Gp del Qatar di oggi Orario e dove vederla

Lidentita.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Formula 1 in Qatar, a partire dalla gara Sprint, oggi riaccende definitivamente la lotta per il Mondiale 2025. Nelle qualifiche della gara Sprint sul circuito di Losail, Oscar Piastri manda un messaggio chiarissimo ai rivali: il titolo è più aperto che mai. Il pilota australiano della McLaren conquista la pole position con un giro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

formula 1 piastri in pole nella sprint del gp del qatar di oggi orario e dove vederla

© Lidentita.it - Formula 1: Piastri in pole nella Sprint del Gp del Qatar di oggi. Orario e dove vederla

