Formula 1 | Piastri in pole nella Sprint del Gp del Qatar di oggi Orario e dove vederla
La Formula 1 in Qatar, a partire dalla gara Sprint, oggi riaccende definitivamente la lotta per il Mondiale 2025. Nelle qualifiche della gara Sprint sul circuito di Losail, Oscar Piastri manda un messaggio chiarissimo ai rivali: il titolo è più aperto che mai. Il pilota australiano della McLaren conquista la pole position con un giro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
F1, GP del. Qatar: "Piastri ha ritrovato il flusso con la sua macchina", il commento di Vicky Piria. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X
Terminate le qualifiche. Verstappen furioso, McLaren non sbaglia con Piastri. Male la #Ferrari, Leclerc 9°. #formula1 #f1 - facebook.com Vai su Facebook
Piastri in pole position nella Sprint in Qatar, Norris terzo e preoccupato. Malissimo Hamilton - L'australiano della McLaren precede Russell su Mercedes e prova a rimettere in discussione la lotta per il titolo mondiale di F1 ... Riporta corrieredellosport.it
F1 GP Qatar: pole sprint a Piastri, Verstappen in difficoltà. Flop Ferrari, Hamilton terzultimo - Il campione del mondo è furioso con la Red Bull e non le manda a dire ... Si legge su sportal.it
Piastri fa la mini-pole a Losail: Norris 3°, Verstappen 6°. Ferrari nel baratro: Leclerc 9°, Hamilton 18° - Oscar Piastri conquista la pole della Sprint del GP Qatar F1 2025: Norris 3°, Verstappen solo 6°. Da fanpage.it