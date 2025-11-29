Formula 1 Piastri domina la Sprint in Qatar davanti a Russell e Norris Lontane le Ferrari

(Adnkronos) – Oscar Piastri vince la gara Sprint del Gran Premio del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, il pilota australiano della McLaren, partito dalla pole position, ha dominato l'ultima gara breve dell'anno precedendo la Mercedes di George Russell e il compagno di scuderia Lando Norris. Quarto e quinto posto per le due Red Bull guidate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

