Formula 1 ordine d’arrivo gara Sprint Gp Qatar e classifica Piloti
(Adnkronos) – Oscar Piastri ha vinto la gara Sprint del Gp del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, il pilota australiano della McLaren ha trionfato precedendo la Mercedes di George Russell e il compagno di scuderia, e leader del Mondiale, Lando Norris. Quarto e quinto posto per le due Red Bull guidate di Max Verstappen e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
