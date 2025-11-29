Formula 1 in Qatar volano in prima fila Piastri e Norris li tallona Verstappen Ferrari non pervenuta

Feedpress.me | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oscar Piastri partirà dalla pole position nel GP del Qatar di domani. Il pilota della McLaren sarà affiancato in prima fila dal compagno di squadra Lando Norris, leader del mondiale. In seconda fila la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell. Decimo partirà Charles Leclerc con la Ferrari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

formula 1 in qatar volano in prima fila piastri e norris li tallona verstappen ferrari non pervenuta

© Feedpress.me - Formula 1, in Qatar volano in prima fila Piastri e Norris, li tallona Verstappen. Ferrari non pervenuta

Scopri altri approfondimenti

formula 1 qatar volanoFormula 1, in Qatar volano in prima fila Piastri e Norris, li tallona Verstappen. Ferrari non pervenuta - Il pilota della McLaren sarà affiancato in prima fila dal compagno di squadra Lando ... Lo riporta gazzettadelsud.it

formula 1 qatar volanoF1 GP Qatar LIVE, Piastri in pole dopo le qualifiche: Leclerc decimo, la McLaren vince la gara sprint - Le qualifiche del GP Qatar di Formula 1 oggi in diretta live a Losail. Da fanpage.it

formula 1 qatar volanoF1. Sprint Race Qatar: vince Piastri, secondo Russell e terzo Norris. Verstappen quarto, Ferrari profondo rosso - Cominciano a emergere i primi segnali di degrado sulle gomme medie, con Tsunoda che ha preso la bandiera bianco/nera. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Qatar Volano