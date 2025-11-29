Formula 1 gara Sprint e qualifiche Gp Qatar | orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Gara Sprint e qualifiche del Gp del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1, in programma oggi sabato 29 novembre in diretta tv (anche in chiaro) e streaming. Nelle qualifiche Sprint andate in scena ieri il più veloce è stato Oscar Piastri.  Il pilota australiano della McLaren ha girato in 1’20?055 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

