© Mediaset Infinity Se c’è una cosa che Yildiz Yilmaz non sopporta è avere nuovamente l’ex marito Kemal Karaca nella sua vita. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la donna prepara un nuovo piano contro l’imprenditore per far pensare a Zehra che la stia tradendo proprio con lei. Una nuova macchinazione studiata nei minimi dettagli che, ad un certo punto, vedrà il coinvolgimento anche degli ignari Ender e Caner. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.05 e il sabato alle 14.30. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2025: Yildiz cerca di incastrare Kemal