Forbidden Fruit anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2025 | Yildiz cerca di incastrare Kemal
© Mediaset Infinity Se c’è una cosa che Yildiz Yilmaz non sopporta è avere nuovamente l’ex marito Kemal Karaca nella sua vita. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la donna prepara un nuovo piano contro l’imprenditore per far pensare a Zehra che la stia tradendo proprio con lei. Una nuova macchinazione studiata nei minimi dettagli che, ad un certo punto, vedrà il coinvolgimento anche degli ignari Ender e Caner. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.05 e il sabato alle 14.30. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondisci con queste news
«Non c’è nulla tra me e Hakan, puoi stare tranquillo. » Quando Zeynep si trova a dover chiarire i sospetti di Dundar, la tensione tra i personaggi di Forbidden Fruit sale di nuovo. Gli episodi inediti della soap turca continuano su Canale 5 dal 1 al 6 dicembre 20 - facebook.com Vai su Facebook
#forbiddenfruit #28novembre #29novembre #anticipazioni #trame #spoiler Vai su X
Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 1° al 6 dicembre 2025 - La soap opera di produzione turca "Forbidden Fruit" va in onda, con gli episodi inediti, su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 6 dicembre 2025, dalle 14. Secondo today.it
Forbidden fruit, anticipazioni dal 1° al 5 dicembre: Alihan ed Ender divorziano (ma il prezzo è alto) - Il divorzio di Alihan ed Ender al centro delle trame nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 1° al 5 dicembre su Canale 5 ... Si legge su superguidatv.it
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 1° al 6 dicembre 2025: Alihan ed Ender divorziano, Yildiz incastra Kemal! - Questo è ciò che ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit, in onda dal 1° al 6 dicembre 2025 su Canale 5. Si legge su msn.com