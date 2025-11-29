Doppio appuntamento oggi – sabato 29 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 93 e 94 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Yildiz si reca da Dundar e gli chiede di far seguire Kemal da uno dei suoi uomini, nel frattempo scopre che anche Alihan e’ appena stato li’ e lo riferisce a Zeynep che si infuria con Alihan. Ender chiede a Kemal di collaborare, e gli promette di aiutarlo a riconquistare Yildiz. Alihan va a cena con Nevra e le confessa che sua madre ha avuto una relazione con il suo defunto marito Tuncer, ma lei sa già tutto e gli consiglia di dimenticare il passato e di perdonarla per affrontare meglio il futuro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 29 novembre in streaming | Video Mediaset