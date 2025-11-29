Fondi alle scuole che acquistano testi da trasferire tra studenti l’idea del MEF | Così riduciamo i costi per le famiglie

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha prospettato la possibilità di finanziare le scuole che intendono acquistare i libri di testo per metterli a disposizione degli studenti, riducendo il costo diretto per le famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

