Fondi alle scuole che acquistano testi da trasferire tra studenti l’idea del MEF | Così riduciamo i costi per le famiglie
Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha prospettato la possibilità di finanziare le scuole che intendono acquistare i libri di testo per metterli a disposizione degli studenti, riducendo il costo diretto per le famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
