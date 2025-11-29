Fondazione Banco di Napoli tutto pronto per la mostra ‘Massimo Rao – Al limitar della vita

Tempo di lettura: 2 minuti La Fondazione Banco di Napoli presenta, dal 5 dicembre 2025 al 1 febbraio 2026, negli spazi storici di Palazzo Ricca (via dei Tribunali, Napoli), la mostra “Massimo Rao . Al limitar della vita”, a cura di Ferdinando e Francesco Creta. L’esposizione – promossa in occasione del settantacinquesimo anniversario della nascita e del trentennale della scomparsa dell’artista – riunisce circa quaranta opere provenienti da collezioni pubbliche e private, offrendo un ampio sguardo sulla produzione pittorica e grafica di uno dei protagonisti più raffinati e visionari della pittura italiana del secondo Novecento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Vi segnalo questa importante iniziativa della Fondazione Banco Farmaceutico ETS Fino al 10 febbraio è possibile recarsi in farmacia e acquistare qualche medicinale per chi non può permetterselo. Un importante gesto di solidarietà che fa del bene a chi ne b - facebook.com Vai su Facebook

Palazzo de’ Mayo, accordo tra Ud’A e Fondazione Banco di Napoli abruzzonews.eu/palazzo-de-may… Vai su X

Palazzo de’ Mayo, studenti e cultura tornano nel centro di Chieti - Questa mattina, a Chieti, è stato presentato alla stampa l’accordo tra l’Università “Gabriele d’Annunzio” e la Fondazione Banco di Napoli, siglato lo scorso 24 ottobre a Napoli, che consentirà all’Ate ... Segnala regione.abruzzo.it

Palazzo de Mayo,accordo ateneo D'Annunzio-Fondazione Banconapoli - È stato firmato oggi a Chieti, fra l'università "d'Annunzio" è la Fondazione Banco di Napoli l'accordo che affida all'ateneo la gestione di palazzo de Mayo, storico edificio di proprietà della Fondazi ... Si legge su msn.com

Napoli,graffiti sui marciapiedi per annunciare mostra Palmadessa - La Fondazione Banco Napoli realizza sei graffiti a pavimento in altrettante zone di Napoli, dal centro antico al Vomero: parte oggi la campagna "floor art advertising" ideata dall'architetto Noemi ... ansa.it scrive