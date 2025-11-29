Follia in Coppa di Bolivia | rissa spari e 17 espulsi durante i quarti di finale

Durante la partita tra Real Oruro e Blooming, valida per i quarti di finale di Coppa di Bolivia, calciatori, allenatori e staff hanno dato il via a una rissa senza precedenti: l'arbitro ha espulso 17 tesserati, la polizia è intervenuta con lacrimogeni e spray al peperoncino. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

