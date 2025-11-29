Follia in Coppa di Bolivia | rissa spari e 17 espulsi durante i quarti di finale
Durante la partita tra Real Oruro e Blooming, valida per i quarti di finale di Coppa di Bolivia, calciatori, allenatori e staff hanno dato il via a una rissa senza precedenti: l'arbitro ha espulso 17 tesserati, la polizia è intervenuta con lacrimogeni e spray al peperoncino. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Coppa Davis, è Cobolli-follia: annulla 7 match point e porta l’Italia in finale - facebook.com Vai su Facebook
Flavio COBOLLI entra nell’Olimpo del tennis azzurro Con una prova di cuore, coraggio e follia agonistica porta l’Italia alla DECIMA FINALE di Coppa Davis! #DavisCup #Italia #Cobolli #Azzurri #DecimaFinale #ForzaRagazzi Vai su X
Follia in Bolivia, l’arbitro espelle sette giocatori: la polizia lancia lacrimogeni per sedare la rissa - Scene di rara follia nel corso di una partita del campionato boliviano che si è disputata nel weekend tra il Blooming e il Bolivar valida per la Primera Division. Scrive fanpage.it
Rissa epocale durante una partita di Coppa di Bolivia: 17 espulsi e spari, la polizia usa lo spray al peperoncino e il gas lacrimogeno - Immagini assurde quelle che arrivano dallo stadio Olimpico Jesus Bermudez a Oruro, in Bolivia, in occasione della sfida tra Real Oruro e Blooming valido per i quarti di finale della ... eurosport.it scrive