Foden show | segna dopo 58 secondi poi risolve la partita con un gol balistico

29 nov 2025

Il Manchester City pareva aver perso il controllo di una partita già indirizzata (2-0 nel primo tempo) dopo che i Leeds avevano trovato il pareggio. E invece. ci pensa Foden. Il suo gol nei minuti di recupero chiude i conti e porta il Man City al +3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

foden show segna dopoManchester City-Leeds 3-2: Foden segna nel recupero, i Citizens tornano a vincere dopo due ko consecutivi - Il Manchester City rialza la testa dopo le due sconfitte contro Newcastle e Leverkusen superando a fatica il Leeds per 3- Lo riporta eurosport.it

