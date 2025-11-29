Foden show | segna dopo 58 secondi poi risolve la partita con un gol balistico
Il Manchester City pareva aver perso il controllo di una partita già indirizzata (2-0 nel primo tempo) dopo che i Leeds avevano trovato il pareggio. E invece. ci pensa Foden. Il suo gol nei minuti di recupero chiude i conti e porta il Man City al +3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’inglese ha superato il record di gol in PL di due giocatori abbastanza conosciuti Si parla troppo poco di Foden? ©?Chris Brunskill #calcio #football #foden #beckham #yayatoure - facebook.com Vai su Facebook
#NewcastleManchesterCity 2-1, #Foden sbaglia un "rigore in movimento" #SkySport #SkyPremier #PremierLeague Vai su X
Manchester City-Leeds 3-2: Foden segna nel recupero, i Citizens tornano a vincere dopo due ko consecutivi - Il Manchester City rialza la testa dopo le due sconfitte contro Newcastle e Leverkusen superando a fatica il Leeds per 3- Lo riporta eurosport.it