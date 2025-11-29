Foden salva il City e Guardiola con un gol al 91' | Leeds battuto 3-2
Il Leeds recupera due gol di svantaggio, ma la squadra di Guardiola torna a vincere dopo due ko consecutivi. I Citizens ora sono secondi a -4 dall'Arsenal, atteso dal big match con il Chelsea domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gol, esultanza e selfie Esultanza inaspettata di Phil Foden, protagonista assoluto nel 4-1 con cui il Manchester City ha battuto il Borussia Dortmund. Dopo la rete che ha aperto le marcature all’Etihad, il classe 2000 di Stockport esulta verso gli spalti, abbra - facebook.com Vai su Facebook
Foden salva il City (e Guardiola) con un gol al 91': Leeds battuto 3-2 - Il Leeds recupera due gol di svantaggio, ma la squadra di Guardiola torna a vincere dopo due ko consecutivi. Si legge su msn.com
Manchester City, Donnarumma para un rigore, poi Foden evita un'altra figuraccia a Guardiola: Leeds battuto 3-2 - 2, Donnarumma para un penalty, Foden segna il gol vittoria in pieno recupero. Scrive sport.virgilio.it
Foden trascina il City: Guardiola vince al 91° e sale al 2° posto. Bene Sunderland e Brentford - 0 dal Leeds ma la loro stella s'inventa un gran gol per un successo chiave. Si legge su tuttosport.com