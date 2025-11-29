Foden salva il City e Guardiola con un gol al 91' | Leeds battuto 3-2

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Leeds recupera due gol di svantaggio, ma la squadra di Guardiola torna a vincere dopo due ko consecutivi. I Citizens ora sono secondi a -4 dall'Arsenal, atteso dal big match con il Chelsea domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

foden salva il city e guardiola con un gol al 91 leeds battuto 3 2

© Gazzetta.it - Foden salva il City (e Guardiola) con un gol al 91': Leeds battuto 3-2

