Fnsi | adesione quasi totale a sciopero

19.25 "Ha avuto un'adesione quasi totale lo sciopero del 28 novembre, proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana insieme con le Associazioni regionali della Stampa e con i sindacati di base Ungp e Usigrai per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 10 anni". Lo comunica la Fnsi. Si è dimostrato che "i giornalisti italiani non solo hanno capito che in gioco c'è il futuro dell'informazione, ma che sono anche disposti a lottare per i propri diritti" come evidenziato dalle manifestazioni organizzate in Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it