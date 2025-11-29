Flussi di traffico più intensi per le festività natalizie in prefettura si è riunito il Cov

Reggiotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina si è svolta presso il Palazzo del Governo una riunione del Comitato operativo viabilità, convocata dalla prefetta Clara Vaccaro, al fine di esaminare le possibili criticità connesse ai più intensi flussi di traffico previsti nel periodo delle festività e l’aggiornamento della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Autostrade traffico live, previsioni 1 maggio 2025/ Bollino rosso per il ponte: flussi intensi e divieti - Attenzione a flussi intensi e sicurezza L’avvicinarsi del 1 maggio porta con sé una previsione di traffico ... Da ilsussidiario.net

Per quanto riguarda gli spostamenti sulle principali arterie italiane queste sono settimane intense. Ecco le previsioni del traffico per il primo weekend di agosto - Nel mese delle vacanze per eccellenza saranno numerosi gli italiani che si metteranno in viaggio per andare a godersi qualche giorno di relax. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Flussi Traffico Pi249 Intensi