Flotilla la portavoce Delia promette nuove missioni | Convogli di terra poi mare

Non solo Gaza. La Flotilla è pronta per nuove battaglie. Ad annunciarlo Maria Elena Delia. "In futuro ci saranno delle altre missioni e sicuramente la prima sarà con dei convogli di terra, che molto probabilmente interesseranno le aree del Maghreb. Questa volta ci uniremo anche con tutti gli altri paesi del Global Movement To Gaza per avere una carovana di camion che saranno caricati con aiuti umanitari. L'idea è quella di passare dall'Egitto per arrivare a Rafah. L'Egitto è un paese con cui dovremmo interloquire per questi permessi e vedere come ci risponderà", ha riferito all' Adnkronos la portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

