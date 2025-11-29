Flotilla la portavoce Delia promette nuove missioni | Convogli di terra poi mare
Non solo Gaza. La Flotilla è pronta per nuove battaglie. Ad annunciarlo Maria Elena Delia. "In futuro ci saranno delle altre missioni e sicuramente la prima sarà con dei convogli di terra, che molto probabilmente interesseranno le aree del Maghreb. Questa volta ci uniremo anche con tutti gli altri paesi del Global Movement To Gaza per avere una carovana di camion che saranno caricati con aiuti umanitari. L'idea è quella di passare dall'Egitto per arrivare a Rafah. L'Egitto è un paese con cui dovremmo interloquire per questi permessi e vedere come ci risponderà", ha riferito all' Adnkronos la portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Flotilla, la portavoce Maria Elena Delia: "Gli arresti sono avvenuti in acque internazionali" - Durante la puntata di giovedì 2 ottobre, "Mattino Cinque" è tornata sulle notizie che riguardano la Flotilla, abbordata nella notte da navi militari israeliane. tgcom24.mediaset.it scrive
Flotilla annuncia un esposto in Procura contro il sequestro degli attivisti - "Il nostro team legale ha presentato un esposto alla Procura di Roma per il sequestro degli attivisti e per l'attacco subito in acque internazionali ". Come scrive ansa.it
Enrico Mentana e la "transumanza", duro botta e risposta con la portavoce della Flotilla Maria Elena Delia: «Non prendo lezioni dagli asini» - Durissimo botta e risposta tra Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, e il direttore del TgLa7 Enrico Mentana. ilmessaggero.it scrive