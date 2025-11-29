Flavia Vento la nuova spiritual coach | illuminazione a 30 euro l’ora e un esercito di fedeli online
Quello che cerchi, sta cercando te. È un verso meraviglioso di Rumi, il mistico sufi, grande maestro spirituale persiano. Chissà se anche la nostra bionda preferita sarà una seguace o se più facilmente ha trovato l’estasi sulla via del Golf Club, proprio lì dove aveva assistito all’apparizione della Madonna. Non lo sappiamo, ma sta di fatto che Flavia Vento ha annunciato su X: «Vi comunico che da oggi sono diventata spiritual coach, per chi volesse fare una sessione di illuminazione può scrivermi». Alla sua mail sono arrivate centinaia di richieste per zoom-meditazioni da 30 euro l’ora (embè). Pillole di luce da chi meglio di tutti ha capito cosa serve a questo disgraziato tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
No, questa foto non è generata da AI. Raffigura Flavia Vento, attrice e modella italiana reale con una carriera documentata. L'immagine mostra dettagli naturali come texture della pelle e luci realistiche, senza anomalie tipiche dell'IA. Vai su X
Nei giorni scorsi ha annunciato una nuova attività: Flavia Vento si propone come 'spiritual coach' e, racconta in esclusiva a MOW, ha già ricevuto 'centinaia di richieste'. Si tratta di video-corsi sulla meditazione da 30 euro ogni mezz'ora. La nostra tiene a invitar - facebook.com Vai su Facebook
Flavia Vento si presenta come spiritual coach: scintille in studio da Caterina Balivo - A "La Volta Buona", Flavia Vento parla del suo nuovo percorso da spiritual coach: tensione in studio da Caterina Balivo. Riporta donnaglamour.it
Flavia Vento ha una nuova professione: “Faccio la spiritual coach” - Flavia Vento, dopo anni di apparizioni e sparizioni televisive, ha deciso di cambiare rotta e “illuminarsi”. 105.net scrive
Flavia Vento: “Farò la Spiritual Coach”/ Mary Segneri punzecchia a La Volta Buona: “Senza studiare…” - Dal tema culinario a quello spirituale è un attimo; a La Volta Buona si prende la scena Flavia Vento e il suo recente annuncio sui social a proposito della scelta di iniziare un percorso da Spiritual ... Segnala ilsussidiario.net