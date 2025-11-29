Flavia Vento la nuova spiritual coach | illuminazione a 30 euro l’ora e un esercito di fedeli online

Quello che cerchi, sta cercando te. È un verso meraviglioso di Rumi, il mistico sufi, grande maestro spirituale persiano. Chissà se anche la nostra bionda preferita sarà una seguace o se più facilmente ha trovato l’estasi sulla via del Golf Club, proprio lì dove aveva assistito all’apparizione della Madonna. Non lo sappiamo, ma sta di fatto che Flavia Vento ha annunciato su X: «Vi comunico che da oggi sono diventata spiritual coach, per chi volesse fare una sessione di illuminazione può scrivermi». Alla sua mail sono arrivate centinaia di richieste per zoom-meditazioni da 30 euro l’ora (embè). Pillole di luce da chi meglio di tutti ha capito cosa serve a questo disgraziato tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

