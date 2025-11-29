Five Nights at Freddy’s 2 Josh Hutcherson | Il sequel? Più spaventoso più intenso più tutto

Movieplayer.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra intervista a Josh Hutcherson, che torna a interpretare Mike nel sequel del film di successo ispirato alla serie di videogiochi Five Nights at Freddy's. Due anni fa, nel giorno di Halloween, Five Nights at Freddy's ci aveva stupiti con una giornata di anteprima da un milione di euro, a cui sarebbero serviti altri ottimi incassi alla sua uscita regolare. Ma a pensarci bene quello stupore era ingiustificato, perché il successo di quell'adattamento non sarebbe dovuto essere una sorpresa visto il fenomeno da cui deriva, ovvero una serie di videogiochi attiva dal 2014 e composta da molti titoli e capace di raccogliere attorno a sé una fanbase appassionata e accanita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

