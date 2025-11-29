Fiuto da campioni | gli amici a quattro zampe del centro Compagni di vita in cima alla classifica dei Detection Games

Domenica 23 novembre si sono svolte a Castrocaro Terme le finali nazionali dei Detection Games 2025, la disciplina sportiva dedicata alla ricerca olfattiva del cane, in cui i binomi devono individuare odori nascosti e segnalarli al proprio conduttore. L’evento, organizzato dal centro cinofilo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

