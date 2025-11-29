Fiuto da campioni | gli amici a quattro zampe del centro Compagni di vita in cima alla classifica dei Detection Games

Forlitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 23 novembre si sono svolte a Castrocaro Terme le finali nazionali dei Detection Games 2025, la disciplina sportiva dedicata alla ricerca olfattiva del cane, in cui i binomi devono individuare odori nascosti e segnalarli al proprio conduttore. L’evento, organizzato dal centro cinofilo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

In vacanza con gli amici a quattro zampe - Alberghi, spiagge, chalet, barche: sono sempre di più le strutture che offrono servizi e spazi dedicati alle esigenze di chi va in vacanza con cani e gatti. Segnala ansa.it

Castrocaro, il centro cinofilo si conferma ’campione di fiuto’ - La titolare Monica De Stein: "Un traguardo che mi riempie il cuore di gioia, frutto di grande impegno" ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiuto Campioni Amici Quattro