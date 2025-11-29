Fiumicino incontra Pechino | la delegazione in Comune

Fiumicino, 29 novembre 2025 – Nella giornata di ieri, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha incontrato, insieme alla consigliera comunale Federica Cerulli, una delegazione proveniente da Pechino, guidata da Wu Kong’an, vice sindaco responsabile degli affari economici del governo municipale di Tongzhou. “È stata una occasione per confrontarci sulle possibilità di collaborazione culturale e commerciale – ha dichiarato il Primo Cittadino – tra Fiumicino e questa realtà in forte crescita. Durante il colloquio è emersa la volontà comune di valutare, in futuro, la sottoscrizione di un Patto di Amicizia tra le nostre città, con l’obiettivo di favorire nuovi scambi e opportunità di sviluppo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it