Fisica del futuro Giorgio Parisi e Mark Thomson | Una fabbrica di bosoni di Higgs e un Cern per l’intelligenza artificiale

A Roma il confronto tra il Nobel Giorgio Parisi e il futuro capo del Cern Mark Thomson su cosa accadrà nei prossimi anni: «Il futuro? Si decide ora, ed è una questione di democrazia». 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Fisica del futuro, Giorgio Parisi e Mark Thomson: “Una fabbrica di bosoni di Higgs e un Cern per l’intelligenza artificiale”

Ieri a Villa Wolkonsky, Giorgio Parisi, Premio Nobel per la fisica, e @ProfMarkThomson, Direttore designato al CERN hanno parlato del futuro della fisica e del suo impatto per un mondo più sostenibile. Modera @bgallavotti #PhysicsForFuture Vai su X

IL PREMIO NOBEL GIORGIO PARISI INAUGURA IL 785° ANNO ACCADEMICO DELL'UNISI - L’Università di Siena ha inaugurato il 785° anno accademico, nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, nell’Aula Magna del Rettorato, con una cerimonia attesa e molto partecipata nel cui am ... Secondo oksiena.it

Il Nobel per la fisica Parisi all'Università di Siena per l’inaugurazione del 785° anno accademico - Il professore pronuncerà una Lectio sull’Intelligenza Artificiale, tema a lui caro e per cui si sta impegnando affinché venga regolamentata. Segnala globalist.it