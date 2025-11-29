Firenze tour illegale col caddy | circola senza nulla osta mezzo sequestrato

Il conducente di un caddy è stato multato e sottoposto a sequestro del mezzo dopo essere stato sorpreso dalla polizia municipale di Firenze in lungarno della Zecca Vecchia mentre faceva tour turistici senza il nulla osta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

