Firenze torna il Giocattolo sospeso | regali di Natale alle famiglie in difficoltà

Firenze, 29 novembre 2025 - Un’iniziativa solidale che torna a Firenze per regalare un sorriso, almeno per Natale, ai bambini meno fortunati. Torna con questo obbiettivo il “Giocattolo sospeso ”, l’appuntamento con i regali da lasciare a famiglie in difficoltà nei negozi che sceglieranno di aderire. Con l’approvazione in giunta di una delibera degli assessori allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e al Welfare Nicola Paulesu prende il via la campagna di adesione al progetto da parte degli esercizi commerciali cittadini. E così anche in vista del Natale 2025 chi vuole potrà acquistare un giocattolo e lasciarlo a disposizione di famiglie più in difficoltà nei negozi che parteciperanno all’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna il Giocattolo sospeso: regali di Natale alle famiglie in difficoltà

Argomenti simili trattati di recente

Torna la ruota panoramica di Firenze, che da oggi venerdì 28 novembre 2025 entrerà in funzione nei giardini della Fortezza da Basso insieme alla pista di pattinaggio sul ghiaccio per il Florence on ice village. Dopo due stagioni passate in piazza Vittorio Vene - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, torna il Giocattolo sospeso: regali di Natale alle famiglie in difficoltà - Un’iniziativa solidale che torna a Firenze per regalare un sorriso, almeno per Natale, ai bambini meno fortunati. Da lanazione.it

Solidarietà, torna il “Giocattolo sospeso”: regali di Natale alle famiglie in difficoltà - Sull'esempio del 'caffè sospeso', chiunque potrà comprare un dono nei negozi che aderiscono all'iniziativa e lasciarlo in regalo a chi è in difficoltà ... Riporta firenzetoday.it

Torna "Giocattolo Sospeso": l'iniziativa solidale di Assogiocattoli - Dal 20 novembre riparte l’attivita di charity, che negli anni precedenti ha riscosso enorme successo e che, in soli 4 anni, ha raccolto e donato oltre 70mila giochi a bambini di tutta Italia. Segnala sportmediaset.mediaset.it