Firenze torna il Giocattolo sospeso | regali di Natale alle famiglie in difficoltà

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 29 novembre 2025 - Un’iniziativa solidale che torna a Firenze per regalare un sorriso, almeno per Natale, ai bambini meno fortunati. Torna con questo obbiettivo il “Giocattolo sospeso ”, l’appuntamento con i regali da lasciare a famiglie in difficoltà nei negozi che sceglieranno di aderire. Con l’approvazione in giunta di una delibera degli assessori allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e al Welfare Nicola Paulesu prende il via la campagna di adesione al progetto da parte degli esercizi commerciali cittadini. E così anche in vista del Natale 2025 chi vuole potrà acquistare un giocattolo e lasciarlo a disposizione di famiglie più in difficoltà nei negozi che parteciperanno all’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze torna il giocattolo sospeso regali di natale alle famiglie in difficolt224

© Lanazione.it - Firenze, torna il Giocattolo sospeso: regali di Natale alle famiglie in difficoltà

Argomenti simili trattati di recente

firenze torna giocattolo sospesoFirenze, torna il Giocattolo sospeso: regali di Natale alle famiglie in difficoltà - Un’iniziativa solidale che torna a Firenze per regalare un sorriso, almeno per Natale, ai bambini meno fortunati. Da lanazione.it

Solidarietà, torna il “Giocattolo sospeso”: regali di Natale alle famiglie in difficoltà - Sull'esempio del 'caffè sospeso', chiunque potrà comprare un dono nei negozi che aderiscono all'iniziativa e lasciarlo in regalo a chi è in difficoltà ... Riporta firenzetoday.it

firenze torna giocattolo sospesoTorna "Giocattolo Sospeso": l'iniziativa solidale di Assogiocattoli - Dal 20 novembre riparte l’attivita di charity, che negli anni precedenti ha riscosso enorme successo e che, in soli 4 anni, ha raccolto e donato oltre 70mila giochi a bambini di tutta Italia. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Torna Giocattolo Sospeso