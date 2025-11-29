Firenze, 29 novembre 2025 - Sono stati arrestati subito dopo essere usciti da un condominio con una borsa porta pc e alcuni monili rubati pochi minuti prima. Nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre la polizia ha fermato a Firenze un cittadino croato di 55 anni e un italiano di 69, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Gli agenti del commissariato Rifredi-Peretola li avevano notati in via Mercadante mentre si aggiravano osservando gli ingressi dei palazzi e suonavano ripetutamente al campanello di un’abitazione. Quando nessuno ha risposto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 55enne avrebbe iniziato a forzare il portone condominiale con un cacciavite, mentre il complice faceva da palo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, ladri di appartamento bloccati subito dopo il colpo, presi all’uscita dal condominio