Firenze arriva Il Tre in concerto | parte il tour
Firenze, 29 novembre 2025 - Un album fresco di stampa e un tour che, dopo la data zero a Bologna, partirà domenica 30 novembre dalla Casa del Popolo di Grassina, a Firenze. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il Tre torna sulle scene a poche settimane dalla pubblicazione del nuovo album “Anima Nera” (Warner Music Italy). Terzo lavoro in studio, si tratta del progetto più personale e riflessivo dell’artista romano, un viaggio introspettivo in cui Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, si mette completamente a nudo affrontando le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che lo abitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il 12/13/14 dicembre 2025 arriva a Firenze la prima fiera nazionale sulla #castanicoltura. Info e orari https://lalawinemagazine.com/2025/11/26/castanea-expo-2025-a-firenze-la-prima-fiera-della-castanicoltura/ . #castagna #toscana #fiera #firenze [Foto - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, il cammino di Santiago arriva al cinema dlvr.it/TPRV5Q ? #Firenze Vai su X
Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Firenze - Dopo il concerto di Firenze, venerdì 28 e sabato 29 novembre Annalisa porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Forum di Milano. tg24.sky.it scrive
Il concerto di Annalisa: “Non vedevo l’ora di tornare a Firenze” - "Ringrazio tutti per essere qua questa sera, grazie di cuore”, la cantante dedica al suo pubblico parole di gratitudine. Si legge su msn.com
Firenze, arriva Elisa in concerto - L’artista torna a calcare le scene dei palasport, a sette anni di distanza dall’ultima volta. Come scrive msn.com