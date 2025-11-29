Firenze arriva Il Tre in concerto | parte il tour

Firenze, 29 novembre 2025 - Un album fresco di stampa e un tour che, dopo la data zero a Bologna, partirà domenica 30 novembre dalla Casa del Popolo di Grassina, a Firenze. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il Tre torna sulle scene a poche settimane dalla pubblicazione del nuovo album “Anima Nera” (Warner Music Italy). Terzo lavoro in studio, si tratta del progetto più personale e riflessivo dell’artista romano, un viaggio introspettivo in cui Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, si mette completamente a nudo affrontando le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che lo abitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

