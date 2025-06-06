Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Fano accende il Natale: Madame Opera, luci, alberi e spettacolo a cielo aperto ilrestodelcarlino.it
Agenda Inter, quali saranno le prossime sfide tra Serie A, Coppa Italia e Champions League internews24.com
Basket, sfida da testacoda a Pisa tra il CUS e Grosseto, capolista in Divisione Regionale sport.quotidiano.net
Marotta e la sua visione per il futuro: Sali racconta l’incontro che cambiò la sua carriera internews24.com
In Spagna arbitro espelle altro arbitro: E’ Mejuto González, di Liverpool-Milan finale di Champions ilnapolista.it
Airbus richiama 6mila aerei A320 per correzione software, cancellazioni e ritardi in tutto il mondo iltempo.it
Assalto dei pro Pal alla redazione de La Stampa, identificati 34 manifestanti che hanno danneggiato i locali
Digos al lavoro per identificare i manifestanti che hanno fatto irruzione nella redazione de La Stam... ► virgilio.it
Pancaro torna sullo Scudetto del 2000 vinto ai danni della Juventus: «Lavò via tutta l’amarezza, la delusione e i torti che avevamo subito»
di Redazione JuventusNews24Pancaro è tornato a parlare così dello Scudetto del 2000 vinto dalla Lazi... ► juventusnews24.com
Napoli, in tre su uno scooter impennano davanti ai carabinieri: denunciati
I carabinieri di San Giovanni a Teduccio e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno den... ► lapresse.it
Migranti, Usa: sospese tutte le decisioni su richieste di asilo
WASHINGTON, 29 NOV – Il governo americano ha annunciato ieri il congelamento di tutte le decisioni r... ► imolaoggi.it
Martedì 2 dicembre alla Borsa Merci di Arezzo, la presentazione del Rapporto “Arezzo 2030”
Arezzo, 29 novembre 2025 – Martedì 2 dicembre alla Borsa Merci di Arezzo, la presentazione del Rapp... ► lanazione.it
Firenze, arriva Il Tre in concerto: parte il tour
Firenze, 29 novembre 2025 - Un album fresco di stampa e un tour che, dopo la data zero a Bologna, ... ► lanazione.it
Banditi armati irrompono in casa: momenti di terrore per un ginecologo e i suoi familiari
OSTUNI – Lo hanno atteso nel giardino della sua abitazione e sotto la minaccia delle armi lo hanno... ► brindisireport.it
Rottamazione di Comuni e Regioni in Manovra per multe e Tari non pagate
A partire dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio introduce la possibilità per Comuni e Regioni... ► quifinanza.it
Famiglia nel bosco, il colpo di scena che cambia tutto: cosa succede
Un importante cambiamento si profila per la famiglia nel bosco, composta da Nathan e Catherine, sep... ► tvzap.it
Questo non è un cannone elettromagnetico cinese: il video è generato con l’AI
Circola sui social un breve video che ritrae un presunto cannone posizionato in un’area semidesert... ► open.online
Besta, un anno e mezzo dopo gli scontri al Don Bosco: altri anarchici sotto inchiesta
Bologna, 29 novembre 2025 – Il quartiere San Donato era stato riempito di scritte, pure di minacce.... ► ilrestodelcarlino.it
Perché 6000 aerei in tutto il mondo sono stati richiamati da Airbus
Secondo un'indagine interna all'azienda, le intense radiazioni solari potrebbero corrompere dati ess... ► vanityfair.it
LIVE Italia Iran 0 1, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: azzurre sotto dopo i primi 20?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 L’Italia sarà costretta ad inseguire nel secondo te... ► oasport.it
Akragas–Scordia, Catania e Llama caricano la squadra: “Serve lucidità, protagonista il nostro gioco”
La decima giornata arriva al termine di un mese che ha messo alla prova la resistenza dell’Akragas... ► agrigentonotizie.it
Angers Lens (domenica 30 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici
Quattordicesimo turno di Ligue1 che vede il Lens di Sage secondo in classifica impegnato sul campo ... ► infobetting.com
Meloni regina dei like, Calenda super postatore. Chi sale e chi scende nelle classifiche di Giordano
Questo numero di Leader Trend analizza le performance social degli ultimi due mesi, e precisamente ... ► formiche.net
Gemellaggio Squillace Ravenna: una cerimonia per suggellare l'unione tra le due arcidiocesi
Oggi, sabato 29 novembre, alle 10 nel Duomo di Squillace, una cerimonia celebrerà un singolare gem... ► ravennatoday.it
Settima edizione di “Esefunzionasse?”: vince Kubo Pallet, il primo pallet in plastica riciclata
ANCONA – Va al progetto Kubo Pallet, il primo pallet in plastica riciclata, la settima edizione di... ► anconatoday.it
Il “Lastra gate” di “Ballando con le stelle” crea tensioni tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini. L’ex tennista smentisce e Martina Colombari canta con la conduttrice
È tempo di “lastra-gate” a “Ballando con le Stelle”. Ad apire il caso è stata Francesca Fialdini co... ► ilfattoquotidiano.it
Neve in quota, le raccomandazioni del Soccorso alpino e speleologico per vivere la montagna in sicurezza
Nelle ultime ore, nonostante il periodo ancora autunnale, sulle montagne marchigiane è caduta una ... ► anconatoday.it
“C’è un intruso sulle scale”: influencer scrive un ultimo messaggio all’amica e scompare nel nulla. Arrestato l’ex fidanzato e due parenti
È giallo sulla scomparsa di Stefanie Pieper, beauty influencer di 32 anni che ha fatto perdere le p... ► ilfattoquotidiano.it
Le migliori App per la contabilità e la gestione finanziaria: la guida del nostro Magazine.
In questa guida completa preparata dalla Redazione del nostro Magazine, esploreremo le migliori app... ► mondou.it
"Un grazie al Gom di Reggio Calabria": quando un percorso di cura doloroso diventa percorso di speranza e fiducia
“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento e una riflessione alla direzione sanitaria dell’Ospe... ► reggiotoday.it
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan va a genio”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 29 novembre 2025. Rassegna con ne... ► pianetamilan.it
I miscredenti hanno le loro ragioni
“L’unica certezza, quello che proprio mi avvilisce, è avere ridotto tutto a quella che è sostanzialm... ► ilfoglio.it
La Wada mette in allerta milioni di sportivi: giocare a Padel o calcetto è pericolosissimo!
Un caso nato in Norvegia scatena reazioni a livello internazionali. Un’atleta era stata giudicata p... ► cityrumors.it
“Ritratto di famiglie”, a Milano la mostra che racconta figli e genitori dopo il coming out
Il coming out non riguarda mai una sola persona. “Ritratto di famiglie”, la nuova mostra di Agedo M... ► ilfattoquotidiano.it
Marracash parla (ancora) della fine della relazione con Elodie: «Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro»
Lo fa nel libro Qualcosa in cui credere, in cui racconta la sua più recente trilogia discografica e ... ► vanityfair.it
Galleria dei Capitani Juve: il club inaugura il nuovo spazio per celebrare la sua storia! Sarà visitabile dai tifosi, ecco tutti i dettagli nel comunicato ufficiale – VIDEO
di Redazione JuventusNews24Galleria dei Capitani Juve: il club ha inaugurato il nuovo spazio per cel... ► juventusnews24.com
Quando l’arringa difensiva del redivivo Hitler indignò gli intellò di mezzo mondo
George Steiner (1929-2020), uno dei più brillanti critici dell’ultimo secolo, era figlio di ebrei a... ► ilfoglio.it
Airbus richiama 6mila aerei A320 per correzione software, cancellazioni e ritardi in tutto il mondo
Airbus ha chiesto di aggiornare i software di controllo degli aeromobili A320, che potrebbe essere d... ► iltempo.it
Orbán a Mosca, Putin apre al vertice Usa Russia a Budapest
Un Viktor Orbán nel pieno della campagna elettorale per le politiche del prossimo anno si è recato ... ► ilmanifesto.it
Pulisce l’affettatrice e si amputa tre polpastrelli: operaio di New York portato d’urgenza in ospedale
È stato portato con urgenza in ospedale, l’uomo di Long Island, New York, che ha riportato delle gr... ► ilfattoquotidiano.it
Il presidente dello Human Economic Forum presenta il modello dei crediti sociali, un nuovo parametro per misurare l'impatto umano dello sviluppo
Il 9 e 10 dicembre alla Camera dei deputati lo Human Economic Forum (HEF) presenta ufficialmente il... ► iltempo.it
“Forte legame storico e culturale tra Romania e Italia”
Tra Romania e Italia esiste un forte legame storico, sociale e culturale, che cresce e si rinnova n... ► lidentita.it
Bimbo di 4 anni cade dal balcone a Taranto: si indaga sulla presenza dei genitori in casa
Dramma sfiorato nella serata di venerdì a Taranto, dove un bambino di 4 anni è caduto dal primo pia... ► fanpage.it
Milan Lazio, Pancaro: «Non mi chiedete per chi faccio il tifo perché è impossibile. Avrei chiuso la carriera alla Lazio, il Milan…»
Milan Lazio, il doppio ex Giuseppe Pancaro racconta: «Non mi chieda per chi faccio il tifo perché è... ► calcionews24.com
Yesh, app per la gestione digitale della vita notturna a Napoli e oltre
Yesh è una piattaforma digitale nata a Napoli che offre a locali notturni e clienti uno strumento u... ► sbircialanotizia.it
Papa a Iznik, appare Ali Agca:scacciato
10.45 Leone XIV a Iznik, l'antica Nicea, si è unito ai patriarchi ortodossi per commemorare il prim... ► televideo.rai.it
Impiegati, medici e magazzinieri. I più grandi scrivevano nel tempo libero
Charles Bukowski, impiegato alle Poste. Italo Svevo, imprenditore nel settore vernici navali. Bouhu... ► ilfoglio.it
"Lista degli stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma, Valditara: "Fatto gravissimo, da sanzionare"
La denuncia del collettivo antifascista Zero Alibi: “Un muro può essere cancellato, ma la cultura al... ► tgcom24.mediaset.it
Luna park e lavori stradali: cambiano sosta e circolazione
Arezzo, 29 novembre 2025 – Luna park e lavori stradali: cambiano sosta e circolazione. Arriva il lu... ► lanazione.it
La nuova Roma prende forma: il lavoro di Gasperini esalta il potenziale nascosto
A Trigoria sta nascendo una Roma diversa, più sicura, più fluida e finalmente consapevole del propr... ► sololaroma.it
Mind flayer il vero villain di stranger things secondo i Duffer
l’enigma del nemico in stranger things: tra mistero e anticipazioni La quinta stagione di Stranger ... ► jumptheshark.it
Saldapress presenta ‘Universal Monster: La Mummia’
Saldapress ha appena annunciato l’arrivo del nuovo titolo della sua collana ‘Universal Monster’, de... ► screenworld.it
Neymar finalmente eroe al Santos, gioca con un menisco rotto, segna, vince e salva il “Peixe”
Soltanto quarantotto ore fa l’infortunio al menisco sembrava averlo costretto a chiudere in anticip... ► ilnapolista.it
Milano, il murale di aleXsandro Palombo nel cuore della manifestazione pro Pal
Milano, 29 novembre 2025 – Il murale “Human Shields” (Scudi Umani) dell’artista aleXsandro Palombo,... ► ilgiorno.it
La caduta del “Cardinale verde”: chi è Yermak, il fedelissimo di Zelensky travolto dagli scandali
Andriy Yermak ha attraversato la politica ucraina come una presenza silenziosa ma costante, capace ... ► ilgiornale.it
"Giornalista, ti ammazziamo". Così gli antagonisti hanno organizzato l'assalto ProPal alla Stampa
Giornali scaraventati per terra, così come libri, oggetti personali di ogni tipo presenti sulle scr... ► ilgiornale.it
Basket, sfida da testacoda a Pisa tra il CUS e Grosseto, capolista in Divisione Regionale
Pisa, 27 novembre 2025 – Sfida da testacoda, domenica alle 18 al PalaCUS, tra il locale Cosmocare C... ► sport.quotidiano.net
Carosello in love trama cast e orari del film con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio
una nuova produzione televisiva dedicata agli anni ’50 italiani Una recente creazione firmata da Gr... ► jumptheshark.it
Allarme topi: il sindaco chiude la Scuola dell'Infanzia di Ogliara
Allarme topi presso la Scuola dell’Infanzia di Ogliara, frazione collinare di Salerno. Il sindaco ... ► salernotoday.it
Catania, obiettivo vittoria contro il Picerno in attesa del monday night
Vincere, oggi, sarà più importante che mai. Nonostante l’AZ Picerno occupi una posizione complicat... ► cataniatoday.it
Fiaccolata democratica e antifascista: il Pd invita cittadini e associazioni a partecipare
Il Partito Democratico di Ravenna aderisce alla fiaccolata democratica e antifascista promossa dal... ► ravennatoday.it
Greta Thunberg coi portuali di Genova sostiene lo sciopero Usb: “Europa sulla strada sbagliata, ha scelto il riarmo”
A Genova, la sera prima del corteo per lo sciopero dell’Unione sindacale di base (Usb), l’attivista... ► ilfattoquotidiano.it
Milan Lazio, probabili formazioni: le possibili scelte di Allegri e Sarri
Milan-Lazio, probabili formazioni: Allegri e Sarri con qualche assenza per infortunio. Possibile qu... ► pianetamilan.it
Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV cerca l’allungo a Rosignano
Pisa, 27 novembre 2025 – L’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2 vede le squadre ... ► sport.quotidiano.net
Acireale, il consiglio comunale approva la proposta di variazione di bilancio di 900 mila euro
Ieri sera il consiglio comunale di Acireale ha approvato una proposta dell’Amministrazione di vari... ► cataniatoday.it
Sciare per vivere
Archiviati i due grandi eventi tennistici, le Atp Finals a Torino e la Coppa Davis a Bologna, inizi... ► ilfoglio.it
La nuova vita della mucca salvata dal macello finisce in tv
Dopo aver fatto parlare di sé sulle cronache e nelle trasmissioni televisive, Minerva, la mucca fu... ► monzatoday.it
Zootropolis 2, Michela Giraud, Max Angioni e Matteo Martari: "Difficile comprimere il corpo in una voce", la videointervista
In questa video intervista abbiamo chiesto a Michela Giraud, Max Angioni e Matteo Martari, talent ne... ► comingsoon.it
Genoa Verona, le ultime: dubbio in mezzo per De Rossi, idea Mosquera per Zanetti
Ballottaggio tra Gronbaek e Thorsby tra i rossoblù. Possibile chance da titolare per il colombiano a... ► gazzetta.it