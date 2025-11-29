Finite nella Lista stupri al liceo di Roma la reazione di due studentesse | i legami tra i nomi sul muro i sospetti su chi sia stato e perché

«Sono tra i nomi che figurano in quella lista, ci aspettiamo che il colpevole venga identificato». A dirlo è una studentessa del liceo classico Giulio Cesare di Roma dove giovedì scorso è apparso un elenco di nomi di ragazze e un ragazzo sul muro del bagno, e accanto la scritta: «Lista stupri». «Quando ne sono venuta a conoscenza, ero arrabbiata, confusa, non capivo – prosegue la liceale, intervistata da TgCom24 -. Magari è stato un gesto politico, visto che i nomi sono tutti di ragazze candidate». Anche S. è un’altra studentessa dell’Istituto, sempre in vetta alle classifiche Eduscopio sulle migliori scuole. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

La lista con i nomi di studentesse del liceo, ha fatto scattare la paura e le indagini finite sul tavolo del Ministro - facebook.com Vai su Facebook

Finite nella «Lista stupri» al liceo di Roma, la reazione di due studentesse: i legami tra i nomi sul muro, i sospetti su chi sia stato e perché - A cancellare le scritte dopo averle fotografate è stato il ragazzo che le aveva scoperte: «Era schifato ... Segnala msn.com

Choc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di 9 studentesse - La denuncia del collettivo Zeroalibi: l’elenco comparso sul muro di un bagno. Si legge su quotidiano.net

La lista degli stupri al liceo, la condanna della politica. Da Cisint a Sasso: "Gesto inaccettabile" - Dopo la lista delle donne da stuprare, la “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, rinvenuta in uno dei bagni dei maschi al secondo ... Riporta iltempo.it