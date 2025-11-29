Finisce in carcere per aver ucciso la madre una volta uscito denuncia il suo commercialista | Mi ha sottratto 350mila euro

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la giustizia italiana Stefano Diamante è un uomo libero. Ha scontato la pena prevista per l’ omicidio della madre, commesso nell’ottobre del 1999, dopo che la Corte d’Appello di Genova e poi la Cassazione avevano confermato la condanna a 30 anni di carcere. Ma la buona condotta, durante la detenzione in Piemonte, gli aveva permesso di ottenere benefici come semilibertà e affidamento in prova. Eppure, Diamante con i tribunali molto probabilmente avrà a che fare ancora. Questa volta per una controversia economica con il suo tutore legale, che gli avrebbe prosciugato il conto sottraendogli 350mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

finisce carcere aver uccisoFinisce in carcere per aver ucciso la madre, una volta uscito denuncia il suo commercialista: «Mi ha sottratto 350mila euro» - La procura di Genova ha aperto un'inchiesta, con l'uomo, oggi 50enne, come parte lesa ... open.online scrive

La donna che ha ucciso a coltellate il figlio di nove anni non andrà in carcere - psichiatrica Olena Stasiuk rischia di compiere “gesti estremi” e non sarebbe in grado di reggere la detenzione in carcere ... Come scrive today.it

Moussa Sangarè ritratta in aula, 'non ho ucciso io Sharon' - Moussa Sangare, l'uomo di 31 anni in carcere con l'accusa di aver ucciso Sharon Verzeni a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola, è stato sentito in tribunale a Bergamo ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Finisce Carcere Aver Ucciso