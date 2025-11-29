Finisce in carcere per aver ucciso la madre una volta uscito denuncia il suo commercialista | Mi ha sottratto 350mila euro

Per la giustizia italiana Stefano Diamante è un uomo libero. Ha scontato la pena prevista per l’ omicidio della madre, commesso nell’ottobre del 1999, dopo che la Corte d’Appello di Genova e poi la Cassazione avevano confermato la condanna a 30 anni di carcere. Ma la buona condotta, durante la detenzione in Piemonte, gli aveva permesso di ottenere benefici come semilibertà e affidamento in prova. Eppure, Diamante con i tribunali molto probabilmente avrà a che fare ancora. Questa volta per una controversia economica con il suo tutore legale, che gli avrebbe prosciugato il conto sottraendogli 350mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

