Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 29 e domenica 30 novembre
Ultimo weekend del mese ricco di appuntamenti in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 29 novembreFoggiaAl Piccolo Teatro di Foggia va in scena 'Signori si nasce'Al Centro commerciale Mongolfiera c'è la campagna antiviolenza 'Io non ti cancello'Alla Sala Farina Craig Warwick presenta il suo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Buon sabato amici e buon fine settimana ? - facebook.com Vai su Facebook
TRASPORTI, SALVINI VUOLE EVITARE LO SCIOPERO SELVAGGIO NEI FINE SETTIMANA Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini segue con grande attenzione le conseguenze dello sciopero odierno, consapevole che nuove agitazioni sono state annunciat Vai su X
Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 novembre - Fino al 31 dicembre al Castello Ducale di Torremaggiore c’è la mostra ‘Dal Cristo bruciato al Cristo rivelato'. Si legge su foggiatoday.it
Premio Radicondoli, la cerimonia. Tutti gli eventi del fine settimana - 30 si terrà la XVI edizione del "Premio Radicondoli" che assegnerà per la sezione ... Da lanazione.it