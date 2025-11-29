Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 29 e domenica 30 novembre

Ultimo weekend del mese ricco di appuntamenti in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 29 novembreFoggiaAl Piccolo Teatro di Foggia va in scena 'Signori si nasce'Al Centro commerciale Mongolfiera c'è la campagna antiviolenza 'Io non ti cancello'Alla Sala Farina Craig Warwick presenta il suo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

