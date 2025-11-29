Fine settimana a doppia velocità il meteo di oggi e domani

Sarà un fine settimana a due volti sul fronte del meteo. Per la giornata di oggi è previsto bel tempo un po’ ovunque ma domani, domenica 30 novembre, torneranno le nuvole su buona parte del Nord del Paese. Attese precipitazioni al Centro Nord e al Sud, in particolare sulle aree costiere della Puglia e tra . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fine settimana a doppia velocità, il meteo di oggi e domani

