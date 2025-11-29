Film su giulia cecchettin se domani non torno al cinema

In un’epoca in cui si moltiplicano le iniziative volte a combattere la violenza di genere, l’industria cinematografica si prepara ad assumere un ruolo di primo piano con un progetto che mira a trasmettere un messaggio di forte impatto sociale. La produzione si concentrerà sulla narrazione della tragica vicenda di Giulia Cecchettin, una giovane studentessa di ingegneria uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato. La realizzazione di un film dedicato a questa storia si inserisce in un contesto di crescente consapevolezza contro il femminicidio, proponendosi come strumento di riflessione e cambiamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film su giulia cecchettin se domani non torno al cinema

