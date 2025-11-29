Un classico dramma giudiziario con protagonisti attori di fama internazionale è ora disponibile in streaming su Amazon Prime Video nel Regno Unito. L’opera, scritta da Aaron Sorkin e diretta da Rob Reiner, si distingue per la sua capacità di unire tensione, intensità emotiva e una sceneggiatura di grande livello. una produzione di rilievo nel genere courtroom drama. A Few Good Men presenta una narrazione avvincente che segue le vicende di un avvocato militare, interpretato da Tom Cruise, chiamato a difendere due Marines accusati di omicidio. La sua inchiesta lo porta ad imbattersi in una complessa cospirazione, con il suo ruolo messo alla prova dal confronto con il comandante autoritario, il colonnello Nathan R. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film iconico disponibile in streaming su amazon prime video