Film di Natale non solo commedie romantiche | la guida per arrivare preparati al 25 dicembre

Cityrumors.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Film di Natale spesso fa rima con commedie romantiche, ma non sempre è così. La guida per arrivare preparati al 25 dicembre. Il freddo inizia a farsi sentire e che c’è di meglio allora se non una coperta e una cioccolata calda con un buon film? I consigli ve li diamo noi. (CityRumors.it) No, i film di Natale non sono solo commedie romantiche. Ce l’ha raccontato alla perfezione Mario Monicelli nel 1992 con Parenti serpenti, un film drammatico, una commedia grottesca con un sapore amaro che riguarda il nostro paese quello delle famiglie che a Natale si riuniscono sotto l’Albero di Natale tra invidie e secondi fini sporchissimi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

film di natale non solo commedie romantiche la guida per arrivare preparati al 25 dicembre

© Cityrumors.it - Film di Natale, non solo commedie romantiche: la guida per arrivare preparati al 25 dicembre

Approfondisci con queste news

Il film di Natale da record, primo nella classifica di Netflix: perché vederlo - Due ladri alle prese con un colpo natalizio finiscono per scoprire che il bottino più difficile da conquistare è il cuore dell’altro. Secondo libero.it

film natale commedie romantiche'Champagne Problems': Il nuovo film di Natale di Netflix visto 20 milioni di volte in una settimana - Il pubblico sembra aver apprezzato: dal suo debutto il 19 novembre, “Champagne Problems” ha registrato oltre 20,5 milioni di visualizzazioni, diventando uno dei film in lingua inglese più visti su ... Riporta it.euronews.com

film natale commedie romanticheSky Cinema Christmas, torna il canale tematico coi film di Natale - Non mancano i grandi classici del Natale, che hanno fatto la storia del cinema delle feste: il magico musical IL MAGO DI OZ con Judy Garland, la favola moderna ELF con Will Ferrell e l’intramontabile ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Film Natale Commedie Romantiche