Film di Natale non solo commedie romantiche | la guida per arrivare preparati al 25 dicembre
Film di Natale spesso fa rima con commedie romantiche, ma non sempre è così. La guida per arrivare preparati al 25 dicembre. Il freddo inizia a farsi sentire e che c’è di meglio allora se non una coperta e una cioccolata calda con un buon film? I consigli ve li diamo noi. (CityRumors.it) No, i film di Natale non sono solo commedie romantiche. Ce l’ha raccontato alla perfezione Mario Monicelli nel 1992 con Parenti serpenti, un film drammatico, una commedia grottesca con un sapore amaro che riguarda il nostro paese quello delle famiglie che a Natale si riuniscono sotto l’Albero di Natale tra invidie e secondi fini sporchissimi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
