Film di Daniel Craig su Netflix da vedere prima di Wake Up Dead Man
ritorno di daniel craig come benoit blanc in una nuova produzione netflix. Il celebre attore Daniel Craig riprende il suo ruolo di Benoit Blanc in “Wake Up Dead Man”, un nuovo film di Rian Johnson disponibile su Netflix. La vicenda si concentra ancora una volta su un case misterioso, questa volta ambientato in una chiesa, mantenendo viva la saga iniziata con i film precedenti. La coppia tra Johnson e Craig promette di continuare a dar vita a produzioni di grande appeal, grazie anche a un cast di altissimo livello. Che cosa ci si può aspettare da questa nuova avventura? le scelte cinematografiche con daniel craig su netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
