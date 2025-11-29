FIFA nasce un a nuova regola per limintare le simulazioni | chi si fa male resta fuori dal campo per due minuti! La sperimentazione partirà subito in questo torneo
FIFA, nasce un a nuova regola per velocizzare il gioco e contrastare le simulazioni tattiche. La novità sarà testata durante questa competizione! Una rivoluzione regolamentare è pronta a scuotere il mondo del calcio. La FIFA ha ufficialmente annunciato una novità destinata a far discutere: il giocatore infortunato che necessiti dell’ingresso dello staff medico per le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
