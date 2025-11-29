Ficarra e Picone | Sicilia alla Lega? Speriamo ci invadano i norvegesi!

Dal 5 dicembre su Netflix la nuova serie comica, “Sicilia Express” Roma, 27 nov. (askanews) – Ficarra e Picone tornano su Netflix dal 5 dicembre con la serie “Sicilia Express” e in chiave comica raccontano la distanza tra nord e sud, che solo il teletrasporto, e non il Ponte sullo Stretto, potrebbe accorciare. Questa volta i due attori-registi interpretano due infermieri siciliani che si dividono fra il lavoro a Milano e le famiglie a Catania: due mondi agli antipodi, per sanità, trasporti, e, nel 2025, anche per la distribuzione d’acqua. Mentre il Presidente del Consiglio, interpretato da Max Tortora, ripete il mantra di sempre: “Dobbiamo unire nord e sud”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

