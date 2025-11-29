Fiamme al porto turistico di Vieste | brucia imbarcazione un' altra distrutta e altre due danneggiate
Fiamme nella notte, a Vieste, dove una imbarcazione, regolarmente ormeggiata al porto turistico cittadino, è andata distrutta in un rogo che ha poi coinvolto di riflesso altri tre natanti. Si tratta di imbarcazioni da diporto di lunghezza variabile superiore ai 10 metri. Il fatto è successo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
