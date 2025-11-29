Festa dell’Albero a Frosinone | ecco perché non c’eravamo

“Nessuno è più convinto di noi del ruolo cruciale degli alberi nel diffondere benessere, specialmente in una città come Frosinone, afflitta da inquinamento cronico e qualità ambientale scadente. Ciononostante, quest’anno il nostro Circolo non ha organizzato iniziative per la Festa dell’Albero. Ce. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

*Festa dell'Albero 2025* Anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo ha celebrato la Festa dell’Albero , una giornata che va ben oltre il semplice gesto di piantare. È stato un momento di grande valore educativo, in cui i nostri alunni hanno riflettuto - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia: festa a Frosinone per qualificazione ai quarti - Grande festa nella notte a Frosinone dopo la storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia ai danni dei campioni d'Italia del Napoli. ansa.it scrive

Frosinone, Soulé compie 21 anni: festa anche con i connazionali Dybala e Paredes - Peccato per il rigore fallito a Napoli (che andava ripetuto dal momento che alcuni giocatori partenopei sono entrati in area prima del tiro), altrimenti la festa sarebbe stata doppia. Scrive ilmessaggero.it

Frosinone, festa grande nella notte: «De Laurentiis, ricordi quel bambino?» - 0, il poker della squadra di Di Francesco scatena l'euforia dei tifosi di casa che hanno aspettato ... ilmattino.it scrive