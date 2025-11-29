Festa dell’Albero a Frosinone | ecco perché non c’eravamo

“Nessuno è più convinto di noi del ruolo cruciale degli alberi nel diffondere benessere, specialmente in una città come Frosinone, afflitta da inquinamento cronico e qualità ambientale scadente. Ciononostante, quest’anno il nostro Circolo non ha organizzato iniziative per la Festa dell’Albero. Ce. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it