Festa del Giglio i componenti del comitato si dimettono dopo le ingerenze del parroco
“Dimissioni in blocco”, è quanto annunciato in una nota alla cittadinanza dai componenti del Comitato Sant'Antimo Festa del Giglio di Recale.I volontari hanno deciso di rendere pubbliche le divergenze sorte con il parroco in merito allo svolgimento dei festeggiamenti che richiamano un gran numero. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Motti fascisti alla Festa dei Gigli di Brusciano, il sindaco: “Messaggio sbagliato”. Il Comitato: “Una leggerezza” - "Non permetteremo mai a nessuno di infangare la nostra amata festa! Secondo fanpage.it
Brusciano, striscioni fascisti alla festa dei gigli: è polemica - «Non permetteremo mai a nessuno di infangare la nostra amata festa! Si legge su ilmattino.it
Brusciano, la “Festa dei Gigli” dei 150 anni. Stasera il premio “Giglio Gentile” - Uno splendido sole dell'ultima domenica di agosto ha accompagnato la sfilata dei Gigli di Brusciano, dedicata a Sant'Antonio da Padova, cominciata alle 10. ilmattino.it scrive