Tempo di lettura: 2 minuti Gianluca Festa, ex sindaco del capoluogo irpino e candidato alle ultime elezioni regionali nella lista Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti, commenta il risultato ottenuto e guarda già alle prossime scadenze amministrative. “Nella prima provincia della Campania il seggio ci spetterebbe – afferma – ma attendiamo la conclusione dei conteggi”. Per Festa, il dato più rilevante è “La conferma di un progetto civico che assume ormai dimensione regionale”. Annuncia inoltre l’intenzione di ricandidarsi alla guida del Comune di Avellino, indicando tra le priorità anche Ariano Irpino, Cervinara, Montemarano e altre realtà territoriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa: “Attendiamo i conteggi, poi mi ricandido ad Avellino”