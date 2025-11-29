Festa | Attendiamo i conteggi poi mi ricandido ad Avellino
Tempo di lettura: 2 minuti Gianluca Festa, ex sindaco del capoluogo irpino e candidato alle ultime elezioni regionali nella lista Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti, commenta il risultato ottenuto e guarda già alle prossime scadenze amministrative. “Nella prima provincia della Campania il seggio ci spetterebbe – afferma – ma attendiamo la conclusione dei conteggi”. Per Festa, il dato più rilevante è “La conferma di un progetto civico che assume ormai dimensione regionale”. Annuncia inoltre l’intenzione di ricandidarsi alla guida del Comune di Avellino, indicando tra le priorità anche Ariano Irpino, Cervinara, Montemarano e altre realtà territoriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
