Ferrari il deserto è rosso Sprint Race horror in Qatar | Piastri vince davanti a Russell

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piastri vince la Sprint Race del GP Qatar. Russell secondo davanti a Norris e Verstappen. Leclerc tredicesimo, Hamilton diciassettesimo. In serata le Qualifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ferrari deserto 232 rossoFerrari il deserto &#232; rosso, Sprint Race horror in Qatar: Piastri vince davanti a Russell - Russell secondo davanti a Norris e Verstappen. fanpage.it scrive

Ferrari California T: nuove visioni prospettiche dal deserto [VIDEO] - Ferrari California T – Dopo aver già diffuso un filmato chiamato “Deserto Rosso” con protagonisti degli esemplari di Ferrari California T, un nuovo video mostra il dietro le quinte della particolare ... Come scrive motorionline.com

La Ferrari &#232; un deserto rosso, gli altri migliorano e vincono: Hamilton e Leclerc sono sempre a metà - Il 2025 è e sarà una delle peggiori annate della storia recente della Ferrari, che a Singapore ha deluso nuovamente. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Deserto 232 Rosso