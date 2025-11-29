Fernando Pessoa | i fogli scritti al bar gli amici di una vita la guida di Lisbona per pagare i debiti A 90 anni dalla morte un universo ancora da scoprire

Roma, 29 novembre 2025 – Se a 90 anni dalla morte – 30 novembre 1935 a 47 anni - l’affanno degli studiosi è ancora tale che si rincorrono inediti e interpretazioni sempre più originali dei suo scritti, significa che Fernando Pessoa non è vissuto invano e che la sua breve esistenza terrena – era nato a Lisbona il 13 giugno 1888 - diventa eterna di fronte alla sua opera cospicua, monumentale, ma in realtà gonfia di pubblicazioni postume e di poche durante la sua esistenza, la maggior parte delle quali sulle riviste ch’egli fondava e chiudeva con una rapidità impressionante così come era impressionante la sua capacità di cavalcare i generi, di oltrepassare le barriere, di inventarsi, con i suoi 136 eteronimi, autori diversi capaci di interpretare la galassia dei sentimenti umani, nichilista e insoddisfatto delle pieghe di una società nella quale non si sentiva del tutto riconosciuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

