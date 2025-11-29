Fermato con un arsenale in auto trovato con un lungo coltello ed un manganello

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno condotto un'operazione di controllo del territorio a Veroli, in provincia di Frosinone, che ha portato al fermo e alla denuncia di un uomo.L'intervento si è svolto intorno all'01:00 ed è stato attuato nell'ambito dei servizi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

