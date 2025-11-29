Fermato anche l’Airbus di Papa Leone XIV In arrivo tecnico con componente per la sostituzione Migliaia di aerei tornati in servizio
Roma, 29 novembre 2025 - Anche l'Airbus A320 di Ita Airways che trasporta Papa Leone XIV, in visita per la prima volta all'estero in questi giorni in Turchia e Libano, necessita della componente che verrà sostituita nelle prossime ore ad almeno 6 mila A320. Il Pontefice però non rischia di rimanere a terra, infatti il pezzo da sostituire "è in volo verso Istanbul" con un tecnico che lo sostituirà, fa sapere la sala stampa vaticana. Sostituzione componente prima del volo Istanbul-Beirut. L'aggiornamento del sistema di controllo di volo, dopo il rilevamento di una vulnerabilità software legata all'esposizione a intense radiazioni solari, sull'aereo del Papa verrà sostituito prima del volo da Istanbul a Beirut, ha confermato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
